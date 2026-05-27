«Твоя задача — невинно смотреть»: Бабкина рассказала о работе с Бузовой
Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина ранее пригласила артистку и телеведущую Ольгу Бузову в свой театр «Русская песня». 76-летняя исполнительница поделилась впечатлениями о совместной работе.
По словам Бабкиной, ей было очень приятно работать с Бузовой. Она отметила, что телеведущая показала себя как профессионала своего дела.
Ранее Надежда Бабкина, выступая на церемонии награждения в Кремле, произнесла эмоциональную патриотическую речь. Она призналась в глубокой любви к России, а также заявила о поддержке специальной военной операции. Артистка отдельно жестко высказалась в адрес тех, кому «не нравится наша страна».
В январе певица рассказала о том, какую профессию для нее изначально видели родители, а также поделилась воспоминаниями о собственном выборе жизненного пути.