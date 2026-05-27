Стало известно, сколько заработает Волочкова на своем «авторском проекте»

Балерина Анастасия Волочкова заработает на своем «авторском проекте» более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Танцовщица готовит для фанатов сольный вип-концерт для взрослых в одном из ресторанов в центре Москвы. Билеты на шоу стартуют от 4,5 тысячи рублей и доходят до 7,5 тысячи рублей. По информации канала, организаторы смогут заработать на вечере свыше 549 тысяч рублей.

Ранее Волочкова поделилась впечатлениями от первого выступления после операции на ноге, которую ей сделали в феврале. Балерина призналась, что это была «большая победа» над самой собой, а делать «вертолеты ногами» ей было страшно. Сейчас танцовщица собирается давать по 4-5 концертов в месяц.