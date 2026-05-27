Суд Евросоюза зарегистрировал новый иск певицы Гагариной об отмене санкций

Российская исполнительница Полина Гагарина повторно попыталась оспорить введенные Брюсселем ограничения, направив соответствующее заявление 25 мая.

Европейская инстанция зарегистрировала дело под номером T-314/26, передает РИА «Новости». Сейчас иск находится на стадии рассмотрения. Ответчиком выступает Совет Европейского союза.

Ограничительные меры против певицы ввели в июне 2024 года. Брюссель обосновал свое решение участием артистки в мероприятиях, поддерживающих политику российских властей. Главной причиной стало выступление на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.

После попадания в санкционные списки артистка уже обращалась в суд с требованием аннулировать ограничения. Первое дело также продолжает рассматриваться. Детали новых требований пока не раскрываются, в публичной базе доступны лишь базовые регистрационные данные.

Евросоюз внес Полину Гагарину в санкционный список летом 2024 года.

Певица подала первый иск для аннулирования ограничений. Европейский суд юстиции подтвердил получение документов от защиты артистки.