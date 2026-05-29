Дима Билан сделал заявление о личной жизни

Певец Дима Билан стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», в котором признался, что находится в отношениях.

По его словам, ему было трудно найти себе пару. Музыкант отметил, что ему потребовалось хорошо изучить жизнь человека и понять, сможет ли он стать частью его жизни. При этом Билан добавил, что в его отношениях все в порядке: он любит и чувствует себя любимым.

— Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке (...) Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю, — рассказал Дима Билан.

В прошлом у Димы Билана и модели Елены Кулецкой был бурный роман, однако паре пришлось разойтись. Позже телеведущая в беседе с журналистами призналась, что все еще поддерживает связь с артистом.

