Волочкова призналась, что переживала за первое выступление после операции

Певица Анастасия Волочкова в беседе с Voice поделилась впечатлениями от первого выступления после операции.

Волочкова станцевала танго с партнером 20 мая.

«Это была моя победа большая сама над собой, потому что выход на сцену после такой операции — это очень большая ответственность. И мне было страшно, я не скрою, все эти вертолеты ногами делать», — поделилась артистка.

По словам Волочковой, ее страх уменьшился после выступления. Артистка продолжила гастролировать. Ее график расписан до 1 августа. Она планирует дать по 4-5 концертов в месяц.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе.