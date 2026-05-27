Волочкова призналась, что переживала за первое выступление после операции

Волочкова о первом выступлении после операции: «Это была моя победа»
Певица Анастасия Волочкова в беседе с Voice поделилась впечатлениями от первого выступления после операции.
Волочкова станцевала танго с партнером 20 мая.
«Это была моя победа большая сама над собой, потому что выход на сцену после такой операции — это очень большая ответственность. И мне было страшно, я не скрою, все эти вертолеты ногами делать», — поделилась артистка.
По словам Волочковой, ее страх уменьшился после выступления. Артистка продолжила гастролировать. Ее график расписан до 1 августа. Она планирует дать по 4-5 концертов в месяц.
В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.
Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе.
«Но сейчас я чувствую, что эта амплитуда уже возвращается и увеличивается. С каждым днем ножка поднимается все выше и выше», — рассказала балерина.