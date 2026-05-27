Матвей Лыков раскрыл подробности своей личной жизни

Актер Матвей Лыков поделился подробностями своей личной жизни. Как сообщает «КП», артист признался, что старается слушать свою жену Джессику в вопросах ухода за собой.

Семья Лыковых живет на несколько стран. Матвей познакомился с супругой за границей, когда работал моделью на Западе. Какое-то время пара жила на родине Джессики в Испании, но сейчас большую часть времени супруги с детьми проводят в Москве.

Лыков появился на премьере проекта «История его служанки», где артист сыграл роль графа Николая Шереметьева. Он пришел на мероприятие без жены, отметив, что та осталась укладывать детей спать.

Артист отметил, что съемки не заканчиваются ни на один день. Главное, по его мнению, держать себя в тонусе на протяжении длительного времени и не сдавать позиции. А в уходе за собой Лыкову помогает жена.

«Я слушаю свою жену… Умываться, пользоваться увлажняющим кремом и еще раз умываться. У меня просто в ванной есть список, которому я следую, когда просыпаюсь. У меня все под номерами — 1, 2, 3», — рассказал он.

Все свободное время Лыков проводит с женой и дочками — Сьенной и Лу. Артист отмечает, что паре удается находить баланс между работой и личной жизнью. Семья посещает театры, ВДНХ и другие места в Москве, где можно развлечься.