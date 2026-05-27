Автор хита «Ride it» Джей Шон выступит в России

Английский певец Джей Шон, который приобрел популярность благодаря песне «Ride it», выступит в Москве 17 и 18 декабря на площадке, рассчитанной на четыре тысячи человек. За эти два дня он заработает около 35,5 миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 27 мая, сообщил Shot.

— Певец попросил организаторов угостить его традиционными блинами и завтраком, а затем показать знаковые места столицы. Артист хочет посетить Воробьевы горы, украшенную к Новому году Красную площадь и покататься на коньках. Ещё певец планирует пообщаться с нашей молодёжью и записать с ребятами трендовые видосы под Ride it, — говорится в публикации.

В период своего пребывания в России Джей Шон может выступить и на частных мероприятиях — в сезон предновогодних корпоративов, передает Telegram-канал.

21 мая стало известно, что американский рэп-исполнитель Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, более известный как Tyga, выступит 29 августа на «ЦСКА-Арене» в Москве. В послужном списке артиста номинация на премию «Грэмми» в 2011 году за песню «Deuces» в категории «Лучшая совместная работа в жанре рэп».