Видео в чулках, тайный брак и слова о Зеленском: что известно о жизни Ходченковой

Российская актриса Светлана Ходченкова продолжает сниматься в кино и играть в театре. В ее фильмографии насчитывается более 110 работ, включая картины «Любовь в большом городе», «Благословите женщину», «8 первых свиданий», «Пророк. История Александра Пушкина» и другие. Что известно о жизни артистки — в материале News.ru.

Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве, окончила Театральный институт имени Щукина. Сейчас она занята в постановке «Зал ожидания». В ближайшее время выйдут проекты с ее участием: «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Большая фарма», «Отель "У погибшего альпиниста"» и другие.

С 2005 по 2010 год актриса была замужем за актером Владимиром Яглычем. В 2011 году встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, в 2015 году он сделал ей предложение, но свадьба не состоялась. Детей у 43-летней артистки нет. По данным kp.ru, в прошлом году Ходченкова тайно вышла замуж за успешного бизнесмена, не связанного с кино.

В апреле 2019 года актриса назвала Владимира Зеленского «безумно харизматичным» и отметила его чувство юмора. Они вместе снимались в нескольких фильмах: «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время». В июле прошлого года Ходченкова была внесена в базу «Миротворец» из-за визитов в Крым. Недавно актриса опубликовала в соцсетях видео, где она в шортах и чулках выполняет сложные трюки на пилоне, и призналась, что это тяжелый спорт.