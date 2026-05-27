Мария Погребняк поздравила Наталью Водянову с шестой беременностью. В личном Telegram-канале она опубликовала новость из жизни модели, заметив: «Молодец! Поздравляем!».

Напомним, накануне Наталья Водянова объявила о шестой беременности. Сделала это модель весьма необычно: она появилась на обложке французского Vogue в облегающем мини-платье и старых кедах.

На снимке был хорошо заметен округлившийся живот.

«Между парой показов в начале года Наталья Водянова призналась, что беременна. Это её шестой ребёнок. Я сразу поняла, что она должна сняться для нашей летней обложки», — написала главный редактор глянцевого журнала в своём обращении.

Напомним, у Натальи Водяновой пятеро детей. Трое из них родились в браке с британским аристократом Джастином Портманом: сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор. Позже Водянова начала отношения с Антуаном Арно. В этом союзе появились на свет ещё двое сыновей: Максим и Роман.