Олег Шепс сделал предложение возлюбленной

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс сделал предложение своей возлюбленной Полине. Романтический момент произошел во время совместного отпуска — медиум встал перед девушкой на одно колено.

© Super.ru

Фотографии важного момента появились в личном блоге Полины. На них пара позирует на фоне заката и воды. На одном из фото Олег встал на одно колено перед возлюбленной. На другом фото влюблённые страстно целуются в воде прямо в одежде.

«Yes. Я люблю тебя!», — написала избранница экстрасенса под серией романтичных снимков.

О личной жизни Шепса долгое время почти ничего не было известно. Однако поклонники сами вычислили его избранницу после того, как заметили совпадения в фотографиях из одних и тех же локаций, которые публиковали Олег и Полина. После того как фанаты начали активно обсуждать девушку в соцсетях, она закрыла свои аккаунты.

Ранее Олег Шепс появился с новой возлюбленной на премьере сериала «Вампиры средней полосы 3».