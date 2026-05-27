Охлобыстин объяснил, почему зумеры массово уезжают в села

Актер Иван Охлобыстин заявил, что зумеры начали массово уезжать в села из-за доступности жилья и удаленной работы. Его слова передает издание «Абзац».

Как отметил Охлобыстин, сейчас много профессий не требуют постоянного присутствия в офисе. Из-за этого люди могут работать из любой точки страны.

«Они, разумеется, по здравому волеизъявлению приедут куда-то в пригородные деревни», — отметил артист.

Охлобыстин также отметил доступность жилья. Артист объяснил, что молодым семьям легче и выгоднее купить большой дом за городом, чем маленькую квартиру в мегаполисе по той же цене. Он сравнил цены на городское жилье с автомобилями Mercedes-Maybach.

Артист поддержал тренд на переезд в села и пригороды. Он считает плюсом то, что российские деревни заселяются молодежью.

