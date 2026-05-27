Невестка Пугачевой развелась с мужем и начала помогать инвалидам СВО

Невестка певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова занялась поддержкой инвалидов специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Telegram-канале Baza.

Внук исполнительницы Никита Пресняков развелся со своей экс-возлюбленной летом 2025 года. После с компанией родственника артистки «Нико Спорт» начали происходить изменения.

Изначально организация занималась продажей фитнес-тренажеров. Однако после расхода пары на сайте компании стало доступно к продаже только спортивное оборудование для инвалидов СВО.

Представители «Нико Спорт» объяснили журналистам, что смена визуального наполнения сайта связана с тем, что у них изменилась целевая аудитория.

Этому предшествовала смена собственника бизнеса. Выяснилось, что Пресняков переписал компанию на мать Красновой. Сама экс-супруга сейчас занимает должность гендиректора, уточнили в публикации.

Пресняков уже четыре года живет в США. Недавно в Сети появились слухи о его скором возвращении в РФ. Однако музыкант пояснил, что полностью сосредоточен в США, поэтому приезжать пока не планирует.