Ксения Бородина пожаловалась, что поймала двух клещей во время отдыха на Алтае
Ксения Бородина вновь отправилась на Алтай, который давно называет своим местом силы. Именно там она познакомилась с Николаем Сердюковым, ставшим впоследствии её мужем.
На этот раз звезда отдыхала в компании подруг. Бородина показала подписчикам, как они парятся в бане, пробуют замороженную клюкву по местной традиции и гуляют по живописным алтайским маршрутам.
Однако во время похода к Телецкому озеру и водопадам отдых омрачился неприятным инцидентом. Телеведущая рассказала, что во время прогулки обнаружила на себе клещей.
«Что вы думаете, пока я карабкалась к водопаду, словила два клеща. Хорошо, что штаны были белые. А ещё один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел», — поделилась Ксения.
После этого Бородина решила не рисковать и переоделась в специальный антиклещевой костюм.
