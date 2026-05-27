Ксения Бородина пожаловалась, что поймала двух клещей во время отдыха на Алтае

Ксения Бородина вновь отправилась на Алтай, который давно называет своим местом силы. Именно там она познакомилась с Николаем Сердюковым, ставшим впоследствии её мужем.

На этот раз звезда отдыхала в компании подруг. Бородина показала подписчикам, как они парятся в бане, пробуют замороженную клюкву по местной традиции и гуляют по живописным алтайским маршрутам.

Однако во время похода к Телецкому озеру и водопадам отдых омрачился неприятным инцидентом. Телеведущая рассказала, что во время прогулки обнаружила на себе клещей.

«Что вы думаете, пока я карабкалась к водопаду, словила два клеща. Хорошо, что штаны были белые. А ещё один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел», — поделилась Ксения.

После этого Бородина решила не рисковать и переоделась в специальный антиклещевой костюм.

