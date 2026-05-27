Кушанашвили высмеял Алексея Глызина

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что некоторые артисты никак не хотят уходить со сцены, несмотря на свой возраст. В подкасте «Заходи! Гостем будешь», выпуск которого опубликован на «ВК Видео», ведущий привел в пример 72-летнего Алексея Глызина.

По словам Отара, он был на 70-летии Глызина. Он замечает, что тот неплохо выглядит, однако забывает, что его молодость уже прошла.

«Он правда до сих пор искренне думает, что у него сексуально получается "Зимний вечер в Сорренто". Я думаю, как бы он не сдох в конце первого куплета. Да не вытягивай, что ли, выключи микрофон. У него хорошее чувство юмора, он ясно мыслит, поет. Но он обидчивый», — заявил Кушанашвили.

Журналист добавил, что Глызин считает себя «неотразимым». По мнению Отара, это «сенильный психоз».

Досталось от Кушанашвили и Александру Серову. Ведущий признался, что на месте артиста с такими большими деньгами вел бы размеренную пенсионерскую жизнь, а не выступал на сцене.