«Организация с тайнами» и мнение об уехавших из РФ артистах: жизнь рэпера Птахи

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал мастером масонской ложи. В интервью News.ru он рассказал, что это значит, чем он занимается в этой организации и что думает о покинувших Россию артистах.

Новость о назначении Нуриева мастером появилась в начале мая. Птаха подтвердил, что вступил в масонский орден много лет назад. Более того, он никогда не скрывал этого. Музыкант заметил, что назвать их тайной организацией сложно, поскольку в ордене состоят миллионы людей, скорее это «организация с тайнами».

«Масонский уклад мне кажется достаточно интересным. Он помогает развиваться как личность, и в целом. Меня привели мои друзья, я даже не знал, что они состоят в ордене. Но как-то у нас зашел разговор о тамплиерах, и они пригласили меня на свое мероприятие. Там я познакомился с другими братьями и как-то со временем получил приглашение», — рассказал Птаха.

Нуриев добавил, что для него было важно, чтобы это не противоречило его православной вере. Со временем он понял, что масоны не против церкви и всячески помогают вернуться тем, кто отходит от веры. Титул накладывает на Нуриева «некоторые обязанности», однако большего он раскрыть не может.

«Извините, пожалуйста, но у нас есть правила, и мы не нарушаем их. Если кто-то хочет узнать больше, то пусть приходит к нам. Если он окажется достойным человеком, то узнает все изнутри», — сказал рэпер.

Птаха признался, что рэп сильно изменился — как и весь остальной мир. По его мнению, на рынке все больше «второсортного» продукта, что приводит к снижению интеллектуального, морального и духовных составляющих культуры.

«А СМИ и общество продвигают тех, кто неспособен выдать что-то достойное. Но есть много и тех, кто, возможно, станет великими», — добавил музыкант.

Те, кто уехал, по мнению Нуриева, сделали свой выбор. Вместе с тем Птаха считает, что их не хватало бы только в том случае, если бы они ушли из музыки, которая продолжает звучать.

«Правда, это уже другая музыка. Например, "Каста". Для меня он был голосом улицы, голосом пацанов с района, голосом тачек и так далее. А стал голосом глупости и попыток раскачать молодежь на территории России», — заявил Птаха.

Он добавил, что уважает участника группы «Каста» Андрея Пасечного, однако в этой ситуации для него «непонятно течение его мыслей». Вместе с тем Нуриев уверен, что в будущем все уехавшие артисты вернутся, однако это будет «другая история».