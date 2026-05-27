Марину Хлебникову заметили в очереди столичного тубдиспансера

Певицу Марину Хлебникову увидели в очереди московского противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, очевидцы выразили беспокойство из-за состояния здоровья артистки. Хлебникова в разговоре с Mash уверила, что не стоит за нее переживать. 60-летняя музыкантка проходит чекап перед возвращением на сцену. Певица планирует провести большой тур, записывает новые альбомы и работает над двумя клипами.

«Всё хорошо, не переживайте», — отметила артистка.

16 марта Telegram-канал 112 сообщил, что у Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественное образование на нижней челюсти. По данным источника, певице предстоит сложная операция, без которой у нее могут возникнуть серьезные последствия.

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг новости об опухоли у артистки. Представитель исполнительницы заявил, что информация о ее скорой операции не более чем выдумка авторов Telegram-каналов.