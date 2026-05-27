Певицу Хлебникову заметили в очереди тубдиспансера

Певицу Марину Хлебникову заметили в очереди в тубдиспансере на севере Москвы. Поклонники перепугались за состояние 60-летней артистки и даже предлагали ей помощь. Но поводов для паники нет — Хлебникова проходит плановое обследование перед возвращением на сцену. Об этом она рассказала Mash.

По словам исполнительницы хита "Чашка кофию", она делает полный чекап организма. Сейчас Марина Хлебникова готовит большой тур, записывает новый альбом и снимает сразу два клипа.

"Всё хорошо, не переживайте", — заверила она.

Ранее у артистки диагностировали доброкачественную опухоль на нижней челюсти. Она планировала сделать операцию.

В 2023 году в квартире Хлебниковой произошёл пожар из-за короткого замыкания. Тогда она получила сильные ожоги, в том числе на лице.