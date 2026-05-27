С избранника Распутиной требуют 69 млн рублей за «тайный» развод

С избранника певицы Маши Распутиной требуют 69 млн рублей за «тайный» развод. Как сообщает «КП», дочь Виктора Захарова Нелли рассказала, что отец якобы обманул ее мать при разводе, а та лишь хочет получить честную компенсацию.

Минувшей осенью Распутина после 25 лет совместной жизни тайно расписалась с отцом своей младшей дочери Маши, бизнесменом Виктором Захаровым. Оказалось, что все эти годы мужчина был женат, а когда подал на развод, то бывшая супруга Елена направила иск о разделе нажитого в браке имущества. Женщина хочет забрать у него половину дома, в котором он все эти годы живет с Распутиной и их общей дочерью Машей. Его стоимость оценивают в 500 млн рублей.

По словам близких, Захаров раньше работал в крупной нефтяной компании. Сейчас его доходы значительно упали, из-за чего он не спешил разводиться с женой, которая требовала половину при разводе. Распутина негодовала и заявляла, что вложила в дом много сил и средств. Верховный суд в результате оставил дом за ней и Захаровым.

Бывшая семья бизнесмена не согласна с решением суда. По словам его дочери Нелли Захаровой, отец перестал общаться с ней и ее братом после того, как их «облила грязью» в эфире федерального телеканала Маша — дочь Захарова и Распутиной.

«Она назвала мою маму алкашкой, что не соответствует действительности. Отец сестру поддержал, тоже сказал, что мама якобы сильно выпивала», — сказала Нелли.

По словам Захаровой, у нее и брата все хорошо, и они сами себя обеспечивают, а от отца не видели помощи уже около 20 лет. Она считает, что родитель и певица «промотали» его состояние, а сейчас Распутина содержит мужчину. Кроме того, Нелли заявляет, что Виктор обманывал ее мать — когда они развелись, выяснилось, что Захаров якобы подделал подписи и тайно продал квартиру в Москве, которую обещал сдавать, отдавая деньги бывшей жене. Кроме того, был продан дом в Турции.

«Теперь из недвижимости у отца остался только дом в Подмосковье. Поэтому мама попросила признать отца банкротом, оценить стоимость дома на момент их развода и выплатить ей компенсацию — 69 млн рублей. Никого выгонять из дома она не хочет, но отец должен по-честному разделить с ней имущество», — рассказала дочка Захарова.

По ее словам, суд встал на сторону Распутиной и ее избранника из-за того, что адвокаты Захарова смогли доказать, что семейные отношения закончились в 1996 году, а дом был куплен через год. Бывшая семья бизнесмена с этим не согласна и настаивает, что расставание произошло позже.

Адвокат Игорь Баранов заметил, что ключевым вопросом в этом споре остается момент фактического прекращения семейных отношений. При этом, если Верховный суд установил, что на момент покупки дома супруги уже не поддерживали семейные отношения, то шансы на взыскание падают. Для пересмотра дела потребуется предоставить действительно новые и существенные обстоятельства.