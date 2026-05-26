$71.6783.3

Волочкова рассказала о страхах после сложной операции

Lenta.ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об эмоциях от первого выхода на сцену после операции на ноге. Ее слова передает Voice.

Волочкова рассказала о страхах после сложной операции
© Global Look Press

Артистка призналась, что волновалась перед выходом на сцену, поскольку выступление после сложной операции — это большая ответственность. Вопреки рекомендациям врачей, Волочкова потратила на восстановление всего несколько недель вместо трех месяцев.

«Мне было страшно, я не скрою, все эти вертолеты ногами делать. Но все получилось, и вот этого страха теперь стало меньше», — поделилась она.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.