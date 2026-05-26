Супермодель Наталья Водянова станет матерью в шестой раз. Беременная знаменитость появилась на обложке нового номера журнала Vogue.

Ранее интернет-пользователи заподозрили Водянову в беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. На кадрах с мероприятия некоторые заметили ее округлившийся живот. Однако тогда модель это никак не прокомментировала.

Водянова воспитывает пятерых детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020 году знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно и родила ему сыновей Максима и Романа.

