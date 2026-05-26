Лазарев приехал на последний звонок к пригласившим его нижегородским школьникам

Десять дней назад выпускники нижегородской школы №47, решив проверить «силу интернета», записали видеообращение к певцу Сергею Лазареву, в котором позвали его на своей последний звонок. Опубликованный в Сети ролик собрал сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Артист откликнулся на приглашение и приехал к выпускникам, чтобы лично поздравить их и исполнить одну из своих песен.

Школьники, чья школа находится напротив Дворца спорта, где у артиста были запланированы концерты на 25 и 26 мая, не просили его выступить, а просто пригласили в качестве гостя на последний звонок. Сам Лазарев подчеркнул, что «не мог не приехать», ведь он хотел, чтобы ребята поняли: «если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится».

— У нас Лазарев на последнем звонке. Я к нему плечом к плечу стояла, — передает слова одной из учениц NewsNN.

Министерство просвещения России рекомендовало провести последние звонки в 2026 году 26 мая. Эта дата стала единой для всей страны, однако она носит только рекомендательный характер — в некоторых школах они проходят раньше. Окончательное решение о дате проведения последнего звонка принимает руководство конкретной школы.