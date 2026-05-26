МакSим объяснила причину выхода на сцену в нетрезвом виде

МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, в свежем выпуске программы «Вопрос ребром» признала скандальное выступление в Сочи своим самым неудачным шоу.

Певица объяснила, что вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Хотя она не была сильно пьяна, но, не успев полностью восстановиться после болезни, решила, что спиртное поможет ей справиться с напряженным графиком тура.

Абросимова отметила, что согласилась на гастрольный цикл, который по силам только молодому и здоровому человеку. Артистка надеялась, что алкоголь поможет ей, как это бывало раньше. По её словам, лишь спустя время она осознала необходимость извиниться перед публикой за своё поведение, но тогда у неё просто не хватило сил на это.

Инцидент в Сочи произошёл в марте 2023 года: концерт был прерван через полчаса после начала. Зрители сообщали, что у певицы резко пропал голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. Позже певица принесла извинения за срыв шоу, указав на плохое самочувствие как на главную причину проблемы.