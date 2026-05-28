Ольге Френкель сделали предложение на сцене

Режиссёру сериала «Фишер» Ольге Френкель сделали предложение руки и сердца прямо на сцене во время премьеры нового проекта «После Фишера. Инквизитор». Избранник постановщицы, оперуполномоченный Александр Зарубов, неожиданно встал на одно колено перед зрителями и съёмочной группой.

Френкель ответила согласием под громкие аплодисменты гостей мероприятия. После этого режиссёр продемонстрировала обручальное кольцо и поцеловала жениха, сообщает «Пятый канал».

Ольга Френкель известна по работе над сериалами«Фишер», «Инсомния» и «Деффчонки». Для некоторых проектов она также выступала сценаристом.

Главную роль в новом сезоне «Фишера» исполнил Александр Петров. Он сыграл следователя Терехова. В проекте также снялись Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Действие сериала развернется в небольшом алтайском городе у границы с тайгой, где правоохранители расследуют преступления барнаульского маньяка.

