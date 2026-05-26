Ирина Безрукова неожиданно вспомнила о лучших качествах Табакова

Народный артист СССР Олег Табаков относился к артистам с добротой и юмором. Как сообщает News.ru, об этом заявила актриса Ирина Безрукова.

В начале своей карьеры артистка работала над спектаклем «Обыкновенная история» в театральной студии Табакова. По ее словам, режиссер крайне редко ругал артистов и не позволял себе оскорбить кого бы то ни было.

«Олег Павлович — мэтр, глыба, человек-эпоха. Если он журил кого-то, то посмеивался по-доброму. Я ни разу не видела его в дурном настроении, хотя он мог и отчитывать кого-то. Но, как правило, он это делал очень смешно, а тем, кого отчитывали, было как-то неловко», — заявила она.

Актриса добавила, что в театре обожали Табакова не только за профессионализм, но и за доброту. Все старались порадовать его приятными мелочами. Например, Безрукова однажды принесла черешню, которую артист с удовольствием ел за кулисами, одновременно давая наставления перед спектаклем.

Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа. Накануне президент России Владимир Путин наградил его вдову Марину Зудиной государственной медалью за заслуги в сфере культуры и искусства.