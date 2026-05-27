Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) показал, как прошёл день рождения его дочери от Юлии Королёвой. В личном блоге он и его экс-супруга опубликовали несколько видео с праздника в честь четырёхлетия маленькой Тины.

На видео попал и роскошный подарок, которые преподнёс малышке звёздный папа, — розовый «гелик». Пока что ненастоящий. Но, судя по навыкам вождения Тины, у неё как раз будет время подучиться.

Напомним, историю отношений Гуфа и Юлии Королёвой сложно назвать радостной и счастливой. В 2023 году они развелись с громким скандалом. Рэпер заявлял, что не готов мириться с откровенным контентом девушка в соцсетях, а она обвиняла его в неподобающем поведении. Все детали конфликтов были выставлены на обозрение публике.

Позднее экс-супругам всё-таки удалось наладить отношения ради дочери Тины. Теперь они стабильно раз в год забывают обо всех недопониманиях, радуя малышку в её день.

