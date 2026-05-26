У компании Дениса Клявера обнаружили долг перед налоговой

Компания солиста «Чай вдвоем» Дениса Клявера задолжала налоговой 86 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о фирме «Литц», которая принадлежит Кляверу на 25%. Она занимается производством оборудования для пайки и сварки.

В 2025 году выручка компании упала на 12,6%, до почти 20 млн рублей. Прибыль просела с 464 тысяч рублей годом ранее до 172 тысяч в 2025 году.

Кроме того, у «Литц» были судебные разбирательства — два проигранных арбитражных дела, которые касались налогов и признания сделок недействительными. Общая сумма претензий составила около 8 тысяч рублей. Исполнительные производства заводились, однако сейчас уже закрыты.

На апрель 2026 года у «Литц» нашлись долги перед налоговой почти на 86 тысяч рублей. При этом взносов компания за год заплатила более 5 млн рублей.