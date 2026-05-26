Вернувшийся из армии Калюжный раскрыл подробности своей службы

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Как сообщает «КП», артист рассказал подробности своей службы и признался, что никаких поблажек у него не было.

Актер проходил срочную службу в Семеновском полку. В беседе с журналисткой Калюжный рассказал, что считал дни до демобилизации, однако и армейская жизнь его увлекла. Он считает, что армия — обязательный этап в жизни каждого мужчины. Кроме того, Глеб опроверг слухи о том, что он якобы уклонялся от повестки.

«Это была дезинформация, желтая пресса. Как только повестка электронная пришла, сразу в военкомат отправился. Там уже и узнал, что я, оказывается, "уклонист". Но я никогда даже и не собирался бегать от армии, считаю это обязательным этапом в жизни каждого мужчины», — заявил он.

Калюжный заметил, что в армии были люди, которые завидовали и «болтали за спиной всякое», однако слухи о «блате» быстро развеялись. Актер служил как все, а офицеры были им довольны.

«Но много было и ребят, которые, наоборот, были довольны, что я так же, со всеми. Салфетки приносили в столовке, чтобы я расписался для сестры, бабушки. Я столько здесь автографов раздал! Больше, чем за всю жизнь», — заявил актер.

Перед уходом в армию Калюжный снялся в фильме «Малыш». Его премьера состоялась уже позднее, когда артист находился в части. Показали его и в клубе полка — фильм многим понравился, а некоторые не скрывали эмоций и пускали скупую мужскую слезу. При этом он назвал заблуждением то, что он мог выпасть из творческого процесса во время нахождения в армии.

«Мы организовали здесь музыкальную группу, занимались музыкой, давали концерты для дембелей и для только что призвавшихся, чтобы поднимать их боевой дух. Поначалу пробовали что-то из моего репертуара, а потом стали писать песни. Я написал гимн Семеновского полка в современной аранжировке — все вот в этих вот стенах!», — заявил он.

Самым сложным в службе Калюжный назвал периодическое желание вернуться на «гражданку». Кормили в армии хорошо — не хуже, чем на съемочных площадках. В меню были гречка, перловка, вареная курица и салат. Однако на СВО артист решил не идти — он считает, что сможет принести больше пользы в тылу.

«Буду сниматься в патриотических фильмах. <…> У нас в процессе производства прекрасная история про парня, который только-только вернулся из армии, хочет стать музыкантом и собирает свою группу. И обязательно будут еще и еще прекрасные, современные истории про людей, отдающих долг Родине», — рассказал артист.

В напутствие он призвал мужчин не переживать из-за возможной службы в армии. Калюжный уверен, что они должны принимать любые трудности в своей жизни и справляться с ними достойно.