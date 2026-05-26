«Навсегда в нашем сердце»: какие российские звезды овдовели слишком рано

Смерть любимого человека всегда является трагедией, однако в некоторых случаях болезнь или несчастный случай разлучают совсем молодую пару. Starhit вспомнил о звездах, которые столкнулись с подобной утратой.

В 2018 году Анастасия Заворотнюк родила Петру Чернышеву долгожданную дочь Милу. Уже летом 2019 года выяснилось, что у артистки тяжелая болезнь — глиобластома. Фигурист работал с удвоенной силой, чтобы обеспечить жену лекарствами и поставить дочь на ноги, однако недуг взял верх и 29 мая 2024 года Анастасия скончалась в возрасте 53 лет.

Чернышев не забыл свою избранницу. Каждые выходные он посещает могилу покойной супруги, не снимает обручальное кольцо и не ищет новой любви.

История любви певицы Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко начались в 00-е. Адвокат влюбился в нее, когда та исполнила грузинскую композицию на семейном застолье. Окончательно покорили юриста начитанность и искренность артистки, после чего он бросил все силы на завоевание ее сердца.

Влюбленные сыграли свадьбу, а в 2005 году у них родился сын Костя. В 2023 году Кучеренко скончался в самолете от сердечной недостаточности. Лишь спустя полгода после похорон артистка вернулась на сцену и призналась, что время не лечит, но учит ее жить без избранника.

Натали

Певица Натали встретила будущего мужа Александра Рудина еще в школе. Мужчина стал для нее продюсером, наставником и любовью всей жизни. Супруги воспитывали трех сыновей и пережили выкидыш.

В июле 2023 года 53-летний Рудин покончил с собой. Исполнительница обещала мужу, что не бросит сцену. В каждый праздник она вспоминает избранника, но не исключает, что в будущем может встретить нового спутника жизни.

Ирина вышла замуж вскоре после школы и родила дочку, однако союз разрушился, когда супруг подсел на запрещенные вещества. Женщине пришлось работать в торговле, а когда денег стало не хватать, устроилась благодаря рекомендации подруги в престижный ресторан.

Там Ирину заметил Михаил Круг. Шансонье взял официантку к себе костюмером, а через год решился на сближение. Влюбленные поженились и поселились в трехэтажном доме вместе с дочкой Иры и сыном певца от первого брака. Через год после свадьбы у супругов родился наследник Александр, но уже 1 июля 2002 года артиста застрелили вооруженные преступники.

Ирина овдовела в 26 лет. Первое время она страдала паническими атаками и не понимала, как жить дальше. Вернуться в реальность помогла необходимость обеспечивать детей. В результате вдова превратилась в успешную артистку, а после по стопам родителей пошел их сын Саша.

В студенчестве Марина Зудина влюбилась в Олега Табакова, который был на 30 лет старше и тогда был в браке с Людмилой Крыловой. Тайный роман продлился 10 лет, а когда все стало явным, Табаков и Зудина сыграли свадьбу.

Супруги провели вместе более 30 лет и воспитали двоих детей. Разлучила артистов болезнь Табакова. 103 дня он провел в реанимации, а 12 марта 2018 года ушел из жизни.

Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина стала вдовой через год послей третьей свадьбы. В сентябре 2022 года спортсменка родила Вадиму Меркину дочь, однако уже в июле 2023 года мужчина умер.

«Нам очень тебя не хватает! Настенька постоянно ищет папу! Помним, любим. Ты навсегда в нашем сердце», — писала она в 2025 году.

Лариса Черникова вышла замуж за бизнесмена Андрея Черникова в 1993 году. В 1996 году предприниматель скончался при странных обстоятельствах — его тело нашли на могиле отца.

Певица осталась вдовой в 20 лет, и хоть позднее она создала новую семью с Джеймсом Фиоре, своего первого супруга она не забыла. В 2021 году, уже после развода, Черникова призналась, что родила ребенка от донора, сильно похожего на Андрея.

В студенчестве Лидия Федосеева вышла замуж за Вячеслава Воронина и родила дочь Анастасию. Брак распался и быстро был забыт поклонниками, ведь вторым супругом знаменитости стал Василий Шукшин. Вместе они достигли пика своей карьеры.

Стрессовая работа над «Они сражались за Родину» сломила артиста — он скончался от инфаркта. 36-летняя вдова осталась с дочками Ольгой и Машей. Впоследствии она вновь попыталась обрести личное счастье, однако отношения с Михаилом Аграновичем, Мареком Межеевским и Бари Алибасовым в итоге распались.

Алексей Корзин

Солист группы «Челси» Алексей Корзин познакомился с Екатериной Шадриной в социальных сетях. Екатерина делилась, что он спел на первом свидании, после чего они не расставались.

Счастье оборвалось внезапно. 23 марта 2025 года 34-летняя женщина умерла во сне, хотя ранее не испытывала серьезных проблем со здоровьем. Алексей остался один с двумя детьми, с воспитанием которых ему помогает мама супруги.

Ольга Погодина потеряла своего первого возлюбленного в 20 лет — Александр разбился в автокатастрофе. В 2013 году артистка снова нашла любовь и создала семью с режиссером Алексеем Пимановым. Актриса не могла предположить, что жизнь снова лишит ее избранника, однако 23 апреля 2026 года Пиманов скончался.

Влюбленные вели закрытый образ жизни. Только на похоронах выяснилось, что два года назад актриса родила режиссеру дочь.

В 21 год Михаил Турецкий женился на вокалистке хора Минина Елене, а через год стал отцом дочери Наташи. Спустя пять лет артист стал вдовцом: супруга погибла в ДТП вместе с отцом и братом.

Потеря заставила артиста взять себя в руки и сделать все для обеспечения наследницы. Лишь спустя 12 лет после трагедии хормейстер снова женился.