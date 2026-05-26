После скандального увольнения Волкова воспряла духом

Звезда сериала «Воронины» наконец снова ощутила себя востребованной и не притесняемой из-за возраста. Актриса готовится к премьерной постановке.

44-летняя Екатерина Волкова впервые поделилась деталями трудоустройства после скандального увольнения из Театра комедии. Звезде объявили, что она «старая» и предложили аннулировать договор. Само собой, по самолюбию актрисы, которая чудесно выглядит и следит за собой, слова работодателей ударили ощутимо. Однако, немного порефлексировав, она решила не сетовать на судьбу и оперативно нашла новое место, где ее приняли с распростертыми объятиями.

Уже спустя месяц после инцидента звезда «Ворониных» танцевала с трудовой книжкой у здания Театра сатиры. Контракт подписан, и актриса уже репетирует. Премьерный спектакль с ее участием состоится 18 июня. «Можно сказать, с корабля на бал: уже работаю вовсю», — поделилась Волкова на IV Премии Гильдии кастинг-директоров в беседе с Super. Она призналась, что со многими артистами Сатиры давно знакома, поэтому адаптация проходит легко, и назвала это место «подарком свыше».

В трудный момент на сторону Волковой встали многие ее коллеги и другие известные личности. Так, Лариса Долина публично назвала ситуацию с увольнением «беспределом».