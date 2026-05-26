Уход с Первого канала, тайна о сыне и слухи о тяжелой болезни: жизнь Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов продолжает карьеру на канале «Россия 1», куда перешел в 2017 году после ухода с Первого канала. Сейчас он ведет программы «Прямой эфир», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души», пишет News.ru.

Малахов родился 11 января 1972 года в Апатитах, окончил факультет журналистики МГУ и юридический факультет РГГУ. На телевидении работает с 1992 года. Широкую известность ему принесли проекты «Большая стирка», «Пять вечеров» и «Пусть говорят». Свой уход с Первого канала он объяснил желанием стать продюсером и самостоятельно принимать решения.

В 2011 году Малахов женился на редакторе Наталье Шкулевой. В 2017 году у пары родился сын Александр. Телеведущий старается не показывать наследника публично, чтобы не влиять на его самооценку. Мальчик учится во втором классе частной школы.

В 2014 году Малахов посещал Киев во время Евромайдана. После начала спецоперации он опроверг слухи об отъезде из России. Публичных заявлений о своем отношении к СВО ведущий не делал, но в его шоу освещали истории военных, а одному из них он подарил свадебный круиз.

В 2022 году появлялась информация о тяжелой болезни Малахова — блогеры и телеведущий Отар Кушанашвили заявляли, что у него рак. Сам Малахов эти слухи не комментировал.

Сейчас ведущий продолжает работать над своими проектами. По его словам, гонорары популярных ведущих на частных каналах могут достигать 1 миллиона долларов. Сам Малахов работает в особом статусе: он сотрудничает с федеральным каналом и одновременно является сопродюсером своих программ.