Даня Милохин может получить штраф за третью неявку в военкомат по повестке

Блогеру Дане Милохину может грозить штраф 30 тысяч рублей за третью неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщает телеграм-канал «Светские хроники».

По данным источника, военкомат продолжает разыскивать блогера, который не снялся с регистрации в тикток-хаусе в Красногорске перед отъездом в ОАЭ и не является для отметок по месту учёта.

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, до объявления частичной мобилизации. Обсуждение его воинской обязанности усилилось после призывов Екатерины Мизулиной устроить блогеру проверку.

Повестки, по информации СМИ, направлялись по разным адресам, включая тикток-хаус и место проживания его приемного отца в Анапе.

