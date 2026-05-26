Рассел Кроу публично осадил разбушевавшихся поклонников

Актер призвал фанатов соблюдать дистанцию и субординацию, пригрозив не дать ни единого автографа.

© WomanHit.ru

62-летний Рассел Кроу отчитал фанатов и сделал строгое предупреждение, раздавая автографы. Звезда «Гладиатора» недавно посетил Открытый чемпионат Франции по теннису. Он поселился в одной из парижских гостиниц, но вездесущие фанаты и тут настигли звезду Голливуда.

Завидев толпу, которая норовила подобраться к нему как можно ближе, чтобы сделать фото и взять заветный автограф, Кроу не выдержал. Он не стал злиться или одергивать разбушевавшихся поклонников, но все же призвал их соблюдать нормы поведения, пишет Daily Mail.

«Оставайтесь на месте. Не толкайтесь, черт возьми. Я сам к вам подойду. Держитесь подальше», -заявил Кроу.

Обладатель премии «Оскар», подняв указательный палец, добавил:

«Как только кто-то начнет вести себя по-хамски, я уйду. Поняли?»

Несколько человек ответили: «Да», после чего Кроу спокойно вышел вперед и начал раздавать автографы на плакатах.

Актер выглядел непринужденно в темно-синей рубашке-поло, темно-синих брюках и солнцезащитных очках. Ранее Кроу был замечен на теннисном матче со своей нынешней пассией, Бритни Терио. Звезда «Гладиатора» выглядел заметно похудевшим. В какой-то момент во время игры актер умудрился поймать мяч, улетевший в толпу. Звезда, удостоенная наград, смогла быстро поймать теннисный мяч, когда тот пролетал мимо него. Папарацци успели заснять преисполненного гордости Кроу, который в свои года отличается отменной реакцией и ловкостью.