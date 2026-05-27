Сергей Лазарев рассказал о встрече с нижегородскими выпускниками

Певец Сергей Лазарев рассказал о встрече со школьниками из Нижнего Новгорода. Накануне, 26 мая, он побывал на последнем звонке в школе № 47 Советского района. Ранее выпускники пригласили артиста на свой праздник, записав видеоролик. Школьники отметили, что их последний звонок состоится 26 мая. В этот день у Сергея Лазарева запланирован концерт во Дворце спорта «Нагорный», а школа находится как раз напротив.

Певец отреагировал на это видео «сердечками» в комментариях, но не сообщил, придет ли на праздник. Поэтому его появление на школьном дворе стало настоящим сюрпризом для всех.

«Я не мог не отреагировать. Это абсолютный сюрприз для ребят. Пусть они верят в чудеса. Если очень сильно чего-то захотеть – это исполняется», – рассказал певец в своих соцсетях.

На видео, которым он поделился, видна искренняя реакция школьников, когда после официальной части певец вышел к ним из школы. Сергей Лазарев поздравил выпускников и спел вместе с ними песню «В самое сердце», а также сделал несколько фотографий с учителями, родителями и учениками.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 26 мая последний звонок прозвучал для 47,5 тысячи нижегородских выпускников.