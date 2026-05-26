Егор Крид стал отцом и показал фото ребенка

В семье Егора Крида пополнение. Певец сообщил радостную новость в своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Популярный исполнитель Егор Крид стал крестным отцом. Малышка Оливия-Александра родилась у его старшей сестры Полины. Фото с крещения певец обнародовал в своем блоге.

"Крестный отец. Оливия-Александра, пусть Бог хранит тебя на протяжении всей твоей прекрасной и счастливой жизни, а мы будем всегда рядом", - написал расчувствовавшийся Егор Крид.

При этом лицо девочки известный артист закрыл сердечком.

В комментариях к публикации многие подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Некоторые фанаты отметили, что Егору Криду "идут дети" и выразили надежду, что в скором времени артист и сам станет не только крестным, но и отцом.

Напомним, что официально Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) ни разу не был женат, детей у него нет. Певец в разное время встречался с певицей Нюшей, моделью Викторией Одинцовой и певицей Валей Карнавал.