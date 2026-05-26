Дочь Пескова взбудоражила поклонников пикантными пляжными фото

Блондинка поделилась кадрами из отпуска.

28-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета, устроила эффектную фотосессию на морском курорте. Блондинка опубликовала в своем блоге несколько пикантных кадров. На них она позирует в коричневом платье с декольте, подчеркивающем золотистый загар, и солнцезащитных очках премиум-бренда. Где именно проходят каникулы Песковой, она не раскрывает.

«Какая же красивая!», «Нереальная», «Замечательно выглядишь», «Красивая Лиза», — пишут восхищенные фолловеры.

Напомним, в 2022 году Елизавета попала в санкционные списки США, а затем и Евросоюза. Однако ограничения не мешают ей вести привычный образ жизни. Сам Дмитрий Песков назвал введенные в отношении нее ограничения «несправедливыми».

Личная жизнь Елизаветы долгое время оставалась загадкой. Однако журналисты выяснили, что в 2024 году она тайно вышла замуж и сменила фамилию. Супругом блондинки стал 25-летний бизнесмен Даниил Ромашов, имеющий связи среди петербургских элит. Есть ли у пары дети, остается загадкой. В СМИ ходили слухи о том, что в конце минувшего года Пескова впервые стала мамой, но ни сам пресс-секретарь, ни его дочь не комментировали новости.

Несмотря на санкционный статус, Елизавета не перестает вести привычную светскую жизнь. В январе 2026 года она отпраздновала свое 28-летие в роскошном ресторане в Абу-Даби, прилетев туда вместе с семьей.