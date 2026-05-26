Звезда «Сватов» актёр Николай Добрынин приехал встретить из армии актёра Глеба Калюжного и рассказал корреспонденту Super, почему.

По словам Добрынина, их знакомство произошло на съёмках фильма «Дед Фомич». Актёр отметил, что во время работы над проектом они успели подружиться, и Калюжный произвёл на него впечатление открытого, доброго и очень простого человека.

Добрынин подчеркнул, что видел коллегу во время краткосрочных увольнений из части — тот приезжал на съёмки в военной форме и, по словам актёра, чувствовал себя в ней уверенно и органично.

«Его отпускали на несколько дней из части на съёмки. Он приходил в военной форме. Я видел, что ему это очень нравится. Он прям сиял в этой форме. Статный, крепкий, молодой,» — говорит артист о коллеге.

Отвечая на вопрос о переживаниях перед службой, Добрынин отметил, что страх и волнение в такой ситуации естественны, поскольку армия связана с резкой сменой привычной жизни, бытовыми трудностями и разлукой с семьёй.

«Тебя отрывает из семьи, из дома, из тепла. И начинается такая, скажем, суровая жизнь. Ну, это каждый должен пройти. Я служил, и я горжусь этим», — отметил актёр.

