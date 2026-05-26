Дюжев впервые за долгое время вывел жену в свет

Актер Дмитрий Дюжев впервые за долгое время вышел в свет с женой Татьяной на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист признался, что долго считал совместные выходы необязательными, но в этом году все-таки уговорил Татьяну составить ему компанию.

«Казалось, что это не нужно, это касается только меня и моей профессиональной среды. Но я все-таки уговорил мою куколку, мою принцессу любимую, разделить со мной сегодняшний вечер», — заявил Дюжев.

Последний раз звездную пару видели вместе в 2018 году на «Кинотавре»: тогда Дюжев не сдержал эмоций и поцеловал супругу прямо перед камерами.

В 2023 году Дюжев рассказывал знакомстве с супругой Татьяной Зайцевой. Артист заметил будущую жену в толпе на концерте Мадонны. Тогда он сразу решил подойти и взять номер у Зайцевой. Первое время избранница не отвечала актеру взаимностью. Однако спустя время ему удалось завоевать ее сердце.

«Я свою любимую действительно встретил на стадионе. И чувство влюбленности полностью мной овладело. Я буквально ощутил свою жизнь «до» и «после». С того самого момента невероятно счастлив», — делился актер.

