Сын покойного Игоря Золотовицкого откровенно рассказал об отце

28-летний сын покойного актера Игоря Золотовицкого Александр откровенно рассказал об отце. В интервью «Москва 24» он признался, что не откажется от своей фамилии и с гордостью продолжит дело родителя.

Александр Золотовицкий признался, что когда только поступил в Школу-студию МХАТ, где его отец был ректором, то переживал по поводу «блата». Однако на деле это оказалось «фигней».

«Папа всегда меня поддерживал, приходил на спектакли и говорил, что я молодец. Нет желания доказывать. Я просто его сын. Я его очень люблю. Я с ним вырос», — поделился молодой актер.

Он подчеркнул, что в профессиональной сфере не откажется от своей фамилии и рад, что ее носит. Артист признался, что в один момент он перестал ее стесняться.

«Хотя боялся чужого мнения. Мне казалось, что кто-то может подумать, будто я в зависимости, а я ни в какой не зависимости, а в любви», — отметил наследник.

Напомним, что Игорь Золотовицкий умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. Причиной смерти оказался рак желудка. Сыновья артиста, Александр и Алексей, пошли по его стопам и получили режиссерское образование.