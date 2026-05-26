Гребенщиков* избавился от недвижимости в России

Музыкант Борис Гребенщиков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) избавился от недвижимости в России, переписав квартиру в Санкт-Петербурге на своего сына Глеба. Как сообщает Telegram-канал Shot, молодой человек также покинул страну.

Речь идет о трехкомнатной квартире на Гончарной улице площадью 127 «квадратов». Объект расположен на пятом этаже доходного дома 1875 года постройки и оценивается в 36 млн рублей.

Музыкант уехал из России сразу же после начала спецоперации. Примерно через год Гребенщикова* признали иноагентом за сбор средств на помощь Украине. Чтобы не лишиться недвижимости, артист переоформил ее на сына — диджея Глеба. Также в 2023 году он закрыл свое ИП и прекратил вести бизнес.

Глеб Гребенщиков также покинул Россию в 2022 году и обосновался в Аргентине. Молодой человек в прошлом имел проблемы с законом из-за наркотиков — в начале 00-х годов его поймали на хранении запрещенных веществ, однако сын музыканта отделался штрафом.

