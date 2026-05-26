Долина рассказала о письмах после скандала с квартирой

Российская певица Лариса Долина в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия» призналась, что справиться со сложным периодом после скандала с квартирой ей помогло огромное количество писем с добрыми словами.

— Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слезы выходит боль, — рассказала артистка.

Исполнительница также философски высказалась об испытаниях, посланных Богом. По словам Долиной, она сделала выводы и многое переоценила в своей жизни.

— Наверное, нет такого человека на Земле, которому Бог не посылает испытания. Это проверка на жизнестойкость, на веру, на надежду, на то, что ты должен изменить в себе и пересмотреть в своей жизни, — сказала она.

Певица добавила, что простила всех, кто желал ей смерти, и теперь живет дальше ради дочери, внучки и «любимой работы».

В начале мая Долина анонсировала свою новую песню под названием «Момент истины». Многие поклонники сочли, что в ней содержится попытка лирически переосмыслить скандал, связанный с квартирой в Хамовниках, а также критику, обрушившуюся на артистку в связи с этим сюжетом.

Еще в апреле артистка рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни. По ее словам, справиться с этой ситуацией ей помогает работа. Певица выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».