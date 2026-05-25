Кушанашвили рассказал об ухудшении самочувствия

Отар Кушанашвили сообщил о недомогании — по словам 55‑летнего журналиста, несколько дней его мучили сильные боли в желудке. По его словам, периодические боли — нормальное явление для человека, пережившего онкологическое заболевание.

Несмотря на трудности, артист не собирается сдаваться и планирует продолжить работу.

«Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю. Мне надо пережить это, так как боли в животе — побочное явление. Терпеть его не могу, так как не могу полностью отдаться работе», — поделился Кушанашвили в личном блоге в запрещённой в РФ соцсети.

Он добавил, что готовится к съёмкам, совершил прогулку и на всякий случай исключил из рациона даже кофе. Среди важных планов — поздравить сына с окончанием учебного года и продолжать радоваться жизни.

Летом 2024 года Кушанашвили диагностировали рак кишечника четвёртой стадии с метастазами. После курса лечения артист объявил о достижении ремиссии.

Ранее Кушанашвили жёстко высказался о болезни Лерчек. Он заявил, что человек с терминальной стадией рака не может вести столь активный образ жизни, какой демонстрирует звезда соцсетей. Кроме того, шоумен обратил внимание на то, что Чекалина практически не рассказывает о врачах и клинике, где проходит лечение. В отличие от неё, во время собственной борьбы с раком он открыто благодарил медиков.