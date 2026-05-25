Суд отменил заседание по делу Седоковой против родных Тиммы

Останкинский районный суд Москвы отменил заседание по иску семьи покойного Яниса Тиммы против Анны Седоковой. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвокатов родных спортсмена.

© Соцсети

Представители семьи Тиммы пояснили, что заседание не состоялось по независящим от них причинам.

Напомним, что родные баскетболиста ведут судебное разбирательство с Седоковой относительно имущества спортсмена. Родные Яниса требуют признать определённые активы совместно нажитым имуществом, а затем выделить супружескую долю покойного баскетболиста. После этого они планируют взыскать компенсацию — в размере стоимости этой доли — в свою пользу.

Конфликт возник после гибели Тиммы 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Седоковой. За несколько недель до трагедии пара официально оформила развод. Тело баскетболиста было обнаружено в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Ранее Седокова похвасталась успехами детей и призналась в собственной неуверенности.