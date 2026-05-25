Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) намекнул, что знает некую тайну о США. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, снятое напротив американского посольства в Москве и развевающегося флага США.

«Они хотели, чтобы я молчал», — сказал артист.

В руках Дронов держал загадочную папку.

«Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — пообещал он.

20 мая телеведущая Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором Дронов перекрестился у своих же портретов. Это произошло накануне концерта Shaman в Твери.

Иерей Русской Православной Церкви Павел Островский заявил, что не стоит воспринимать, будто артист молился на самого себя. Он считает, что, вероятно, Дронов так не думал. Священник добавил, что любое место вне храма может показаться странным для молитвы.