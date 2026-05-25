Стало известно, почему Пугачёва отмечала дни рождения Орбакайте дома

Кристина Орбакайте празднует юбилей. В репертуаре певицы более 150 песен и около тридцати фильмов, среди которых ставшие классикой «Чучело» и «Гардемарины, вперёд». Среди работ на сцене, столичные театралы выделяют её Гитель Моска в «Двое на качелях» в «Современнике», Фрину в «Данае» в театре Эстрады, Берестову из «Барышни крестьянки» на подмостках театра Ермоловой. Дочь Пугачевой – мать троих своих детей.

«Умная, немногословная», - так Орбакайте описывает домработница Пугачевой и Киркорова Людмила Дороднова.

В беседе с корреспондентом «МК» Люся поздравила Кристину, которую знает с восьми лет, с 55-летним юбилеем.

- «Кристинку я обязательно сегодня поздравлю, - заявила Дороднова в разговоре с корреспондентом «МК». - Ты напишешь, что я поздравляю Кристину? Пиши тогда!

– «Это семейство я любила и люблю по сей день, - пустилась в откровения Люся. – Для меня они – самое главное. Тем более, я знаю Кристину с восьми лет, поэтому могу о ней говорить».

- Какой вы запомнили Кристину?

- Кристинка - очень умная девочка, это во-первых. Она всегда была серьёзная. Училась хорошо, никогда маму не подводила. Когда Алла уезжала на гастроли, то с Кристиной занималась её бабушка, но иногда и я с Кристиной оставалась, если Зинаида Архиповна по каким-то причинам не могла. Хлопот от Кристинки не было.

- Много добрых слов в адрес Кристины говорит Елена Санаева, вдова режиссёра фильма «Чучело» Ролана Быкова, сыгравшая в фильме учительницу, как проходили съемки?

- У нас там была хорошая компания. Я тоже на заднем плане езжу в кадре на велосипеде, мне Ролан дал эпизод сыграть. На съёмках «Чучело» Кристина в гипсе была, в бинтах, она же там руку сломала, но никто и ничего не заметил, она хорошо сыграла. Алла, когда узнала, что дочь руку сломала, так рванула туда на съёмки. Знаешь, что ещё расскажу. С Кристинкой играл сын Натальи Кустинской - Дима, он умер молодым. Так вот, насколько знаю, Кристинка помогала Кустинской, передавала ей конверты.

- Как принято было в доме Аллы Пугачёвой отмечать дни рождения Кристины?

- Дома отмечали всегда – Алла никогда не любила все эти рестораны. На Новый год Аллочка всем подарки под ёлкой оставляла. Кристина по маме всегда скучала, та же постоянно работала. Поэтому, праздник для дочери та не пропускала, насколько я помню. Кристинка у мамы была всегда на первом месте. Когда бывали заграницей первым делом стремилась что-то для дочери купить. На день рождения Кристины подружки её собирались, родственники приходили. Литовская родня поздравляла. Папа Кристинин обязательно приезжал. Вот сколько я наблюдала, Миколас любит дочь. Кристинка никогда не заносилась, что её мама Алла Пугачёва, а была всегда скромной. Так что девочка не подвела ни маму, ни папу, она состоялась по всем пунктам, теперь у неё трое своих деток. Короче, у неё прекрасная жизнь, она заслуживает этого. Вижу, иногда в интернете как она путешествует с Клавой, со своим мужем Земцовым, видно, что Миша её любит. Мне радостно смотреть как повзрослела Клава, красивая девочка, хорошая, как и Кристинкины мальчишки.

- Какая Кристина мама?

- Очень хорошая. Я помню, когда у Кристины Денька родился, он тоже майский, 10 – числа. Дени всегда был ласковым, добрым ребёнком. Никитос в то время уже подрос, когда брат появился. Она всегда мчалась домой, лишнюю минуту использовала, чтобы быть рядом с детьми. Мамы ведь тоже разные бывают, а она ответственная мама, как и Алла, Кристина многое у своей мамы переняла. «Мы с тобой уедем этим летом в город, где магнолии цветут, я тебе открою все секреты, только ты смотри их не забудь… Такая молодая, ты доченька моя…» (Люся напевает песню «Доченька» прим. Авт). Помнишь эту песню?

- Как не помнить!

- Ну, так вот, это Алла Кристинке посвятила. И что, хочу ещё тебе сказать, сын Кристины Никита тоже вобрал в себя только лучшее от всей его родни. Никита Пресняков – талантливый певец, я его выступления видела в многих программах. 21 -го мая у Никитки был день рождения, так вот я вспоминала его маленьким. Лет 10 Никитосу было, когда Алла подарила ему камеру. Он придумывал свой фильм и ходил с этой камерой по даче, снимал своё кино. Я же мечтаю увидеть всё их семейство за одним словом.

- Люся, что вы Кристине пожелаете Кристине?

- Кристина, я хочу твоя жизнь всегда была счастливой. Чтобы все в Вашей семье были здоровенькие, красивые – какие вы сегодня!