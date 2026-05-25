Французский певец Франсис Лаланн заявил о любви к русскому народу, подчеркнув, что многие французы не согласны с тем, что говорит о России президент страны Эммануэль Макрон. Слова артиста приводит «Царьград».

«Я хотел показать, что французы любят русский народ, а то, что президент Франции говорит о России, – чушь, и французы думают не так, как он. Мы собираемся с ним закончить, но мы не хотим заканчивать с нашей дружбой с русским народом», – подчеркнул певец.

Он напомнил, что именно русский народ победил нацистов. Французы «не имеют права забывать об этом», заметил Франсис Лаланн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести совместные ядерные учения с Германией и анонсировал создание координационной группы по ядерным вопросам с целью «расширенного сдерживания» России. Он также назвал выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро «сигналом для России».