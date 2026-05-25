Дочь Мстислава Запашного рассказала о своем состоянии после тяжелого отека Квинке

Дочь известного дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина, которая во время отпуска в Севастополе оказалась в реанимации с тяжелой аллергической реакцией, сообщила об улучшении состояния. Цирковая артистка по-прежнему находится в больнице, однако, по её словам, чувствует себя значительно лучше.

В личном блоге Запашная рассказала, что впервые за несколько дней смогла нормально поесть и уже может сидеть без сильной боли. Кроме того, начали исчезать красные пятна, покрывшие тело после приступа аллергии.

«Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить», — поделилась артистка.

Медики провели Екатерине ещё одну процедуру плазмофильтрации — метода очистки крови от токсинов и аллергенов. Запашная надеется, что её состояние продолжит улучшаться и вскоре врачи разрешат выписку.

Артистка приехала в Севастополь вместе с супругом, чтобы провести отпуск и встретиться с родственниками. Однако отдых закончился экстренной госпитализацией: у Екатерины началась аллергическая реакция: тело покрылось зудящими пятнами, а руки сильно отекли.