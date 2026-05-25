Алексей Чумаков решил заняться продажей недвижимости

Певец Алексей Чумаков начал заниматься продажей недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, артист стал соучредителем компании «Юникор» — он приобрел долю в 5,39%. Она работает в сфере оказания посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и существует на рынке уже более десяти лет.

Ранее сообщалось, что караоке-бар, 45% доли которого владеет Алексей Чумаков, по итогам 2025 года заработал 19 млн рублей. Бизнес стал расти после того, как артист стал его совладельцем в 2023 году.

Вместе с тем Чумаков заявлял, что не имеет к нему отношения и является для него только бизнес-проектом, в который он вложился.