Алена Яковлева раскрыла подробности серьезного конфликта в Театре сатиры

Актриса Алена Яковлева раскрыла подробности конфликта в Театре сатиры. Как сообщает «КП», она заявила, что восемь ведущих артистов покинули труппу из-за «невозможности работать.

Она отметила, что дело не только в ее частном случае, когда худрук театра Евгений Герасимов якобы не сдержал обещания поставить Яковлевой новой спектакль «Визит дамы» к ее 65-летию. Вместе с тем артистка заметила, что для постановки уже были распределены роли, а режиссер Антон Яковлев написал инсценировку.

«Каждый раз, когда я спрашивала у нашего руководства, в чем дело, мне говорили, на мой спектакль нет денег. А как же планы на три постановки в начале сезона? Значит, деньги были... Более того, вместо трех в этом сезона было выпущено девять премьер. И почти во всех участвует наш художественный руководитель Евгений Владимирович Герасимов. Большинство этих спектаклей поставил его сын Владимир Евгеньевич Герасимов. Ну а нас с Антоном Юрьевичем, что называется, "кинули"», — заявила Яковлева.

По ее словам, на общем собрании труппы были подняты несколько вопросов, в том числе о наличии режиссерского образования у Владимира Герасимова. Она заметила, что в одном из интервью худрук говорил, что его сын закончил МГИМО и является юристом-международником. Кроме того, обсуждалось и большое количество приглашенных артистов, которых не берут в постоянный коллектив на обычный оклад, а якобы платят высокие гонорары. В пример Яковлева привела Янину Студилину, которая пришла с Герасимовым из Театра на Малой Ордынке.

«У нас никогда не было таких низких зарплат, как сейчас. А труппа большая — 120 артистов, несколько лет назад нас объединили с Театром Джигарханяна. Мне кажется, правильно в первую очередь занимать своих, а уже потом — приглашать артистов со стороны. И в Сатире, и в Театре Джигарханяна работают очень хорошие артисты», — заявила Яковлева.

Накануне 75-летия Евгений Герасимов рассказывал, что подарил себе к юбилею несколько новых ролей. С 20 по 28 февраля у него был юбилейный марафон: каждый вечер худрук либо играл, либо на сцене шли спектакли в его режиссуре. Яковлева считает, что тоже заслужила подобный подарок к юбилею, поскольку работает в театре больше 40 лет.

«У театра тоже был недавно юбилей — 100-летие, который прошел почти незамеченным. Создается впечатление, что наш театр начался с прихода нового руководителя», — заявила она.

Также Яковлева ответила на вопрос о том, что она хотела бы привлечь к ее юбилейной постановке брата Антона Яковлева. Она заявила, что согласилась бы и на другого интересного режиссера, если бы худрук его предложил. Также артистка отвергла доводы о том, что добивается перехода Яковлева на пост худрука Театра сатиры. Она напомнила, что у ее брата уже есть Театр Гоголя, который он не бросит, а сама знаменитость не хотела бы заниматься управлением театра.