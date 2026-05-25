Что известно о скандале вокруг внебрачной дочери Алексея Глызина

46-летняя Анна, называющая себя внебрачной дочерью певца Алексея Глызина, не может наладить отношения с артистом. Как сообщает Starhit, об этом рассказала адвокат Маргарита Гаврилова.

По ее словам, ситуация «заглохла». Все попытки Анны пообщаться с Глызиным лично не встретили понимания, а артист якобы действует через помощников.

«Вместо нормального разговора звонит некий Резо от имени Глызина, предлагает взять 100 тысяч и на этом красиво свернуть всю историю. Съемки "Пусть говорят" на Первом канале в итоге отменили. Хотя товарищ Глызин по-пацански обещал прийти на эфир 13 мая. Пацан не случился!», — заявила адвокат.

Она добавила, что теперь женщина собирается идти в суд. По словам Гавриловой, других вариантов им «просто не оставили».

Сам Глызин в личном блоге не упоминает внебрачную дочь. При этом в прошлом году он решился на откровение — он рассказал, что едва не ушел от жены Сании из-за страсти к поклоннице и дело едва не дошло до развода.