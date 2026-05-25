«Ален, надо перекусить!»: Шаляпин подколол Водонаеву

Певец Прохор Шаляпин отреагировал на высказывание Алены Водонаевой о приоритете «цифр на весах над цифрами в паспорте» — и встал на защиту женщин с пышными формами. Его слова передает kp.ru.

«Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поесть», — заявил артист.

Шаляпин признался, что иногда любит «заточить торт с удовольствием», а потом шутливо поддел саму Водонаеву: «Алену я уважаю, но, Ален, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Ален, давай!»

На премии RU.TV Водонаева поделилась, что ей не нравится, когда женщина весит больше своего партнера. Однако отношения между зрелыми женщинами и молодыми мужчинами она считает вполне нормальными и соответствующими современным тенденциям. Экс-звезда «Дома-2» сказала: «Вызывает вопросы, когда женщина старше, но она еще и килограммов на 30 больше своего парня. И вот здесь стоит задуматься».

